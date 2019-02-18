مبعوث البشير الي تركيا ينُهي زيارة الي انقرة

عاد إلى البلاد مبعوث رئيس الجمهورية وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز قادما من العاصمة التركية أنقرة، مختتما زيارة استغرقت أربعة أيام سلم خلالها نائب الرئيس التركي رسالة خطية من عمر البشير لنظيره التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال ممتاز في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن الزيارة ناجحة وحققت أهدافها، حيث تمت خلالها لقاءات رسمية مع القيادات التركية والتي أكدت موقف تركيا الداعم للسودان في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية كافة ودعم جهود الاستقرار الكامل في السودان في هذه المرحلة السياسية.

وأوضح أن الوفد التقى بجانب نائب الرئيس التركى دكتور فؤاد أوقطاي مسئول ملف العلاقات التركية السودانية، ووزير الخارجية تشاووش أوغلو.

ونوه الي تم خلال هذه اللقاءات نقاش حول مسار العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها أبان زيارة الرئيس التركي إلى السودان مؤخرا والعمل على تذليل الصعوبات وماتواجهها من عقبات وإيجاد تسهيلات لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولتين.

وأضاف ممتاز أن الوفد التقى كذلك بقيادات البرلمان التركي، حيث تم التداول حول العلاقات البرلمانية السودانية التركية.

وأشار إلى أن الوفد التقى كذلك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلمز، حيث تم التباحث حول تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤتمر الوطني وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت زيارته إلى السودان في شهر ديسمبر عام 2017م، رافقه خلالها (200) من كبار رجال الأعمال الأتراك وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على (12) اتفاقا للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية.