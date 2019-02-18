وقال ممتاز في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن الزيارة ناجحة وحققت أهدافها، حيث تمت خلالها لقاءات رسمية مع القيادات التركية والتي أكدت موقف تركيا الداعم للسودان في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية كافة ودعم جهود الاستقرار الكامل في السودان في هذه المرحلة السياسية.
وأوضح أن الوفد التقى بجانب نائب الرئيس التركى دكتور فؤاد أوقطاي مسئول ملف العلاقات التركية السودانية، ووزير الخارجية تشاووش أوغلو.ونوه الي تم خلال هذه اللقاءات نقاش حول مسار العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها أبان زيارة الرئيس التركي إلى السودان مؤخرا والعمل على تذليل الصعوبات وماتواجهها من عقبات وإيجاد تسهيلات لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولتين.
وأضاف ممتاز أن الوفد التقى كذلك بقيادات البرلمان التركي، حيث تم التداول حول العلاقات البرلمانية السودانية التركية.
وأشار إلى أن الوفد التقى كذلك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلمز، حيث تم التباحث حول تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤتمر الوطني وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت زيارته إلى السودان في شهر ديسمبر عام 2017م، رافقه خلالها (200) من كبار رجال الأعمال الأتراك وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على (12) اتفاقا للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث البشير الي تركيا ينُهي زيارة الي انقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.