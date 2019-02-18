النيل الأزرق تُخرج دفعة جديدة من منسوبي الشرطة

أثنى والي النيل الأزرق المكلف وزير المالية والقوى العاملة البشير أحمد محمد، على مجاهدات قوات الشرطة ودورها في تأمين المنشآت والموسم الزراعي على وجه الخصوص وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالولاية.

دعا الوالي المكلف خلال مخاطبته، كرنفال تخريج الدفعة 47 مستجدين، إلى ضرورة المزيد من الاستعداد للحفاظ على الأمن وردع الأعداء والمتربصين لاستقرار الولاية، وأشار إلى أن الدفعة المتخرجة تعد إضافة حقيقية لقوات الشرطة بالولاية.

من جانبه، أكد مدير الشرطة بالولاية اللواء شرطة حقوقي محمد النذير عبدالله، جاهزية الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى لتأمين وحماية الاقتصاد والمؤسسات بمختلف محليات الولاية.

وأشاد بمجاهدات حكومة الولاية واهتمامها ببرامج الشرطة, مؤكداً أن الدفعة المتخرجة ستكون عوناً وسنداً لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى.