عارزيتو يرفض عرض لتدريب الهلال بسبب الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مصدر مقرب من مدرب المريخ السابق الفرنسي دييغو غارزيتو أن الأخير تلقى اتصالات من مسؤولي الهلال بالفعل.وأشار المصدر إلى أن غارزيتو أبلغ بعض الشخصيات المقربة إليه بأن بعض الشخصيات المسؤولة بالأزرق أجرت اتصالات به وعرضت عليه تولي المسؤولية خلال الفترة القادمة خلفا للمدرب التونسي الزعفوري الذي تمت إقالته.وأشار المصدر إلى أن غارزيتو وعلى الرغم من عدم رده على المسؤولين بالأزرق إلا أنه استبعد ان يتولى مسؤولية تدريب الهلال خلال الوقت الراهن.وأشار المصدر المقرب من مدرب الهلال الأسبق أن الأخير لديه تحفظات فعلية حول الطريقة التي يدار بها النادي ورؤية بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الكاردينال

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