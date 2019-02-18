اللواء كمال شقاق: أربعة لاعبين شاركوا ضد المولودية وهم يعانون من التسمم

أكد اللواء كمال شقاق رئيس القطاع الرياضي بنادي المريخ، أن المجلس يترقب وينتظر وصول الحافز الخاص بالتأهل للمربع الذهبي من البطولة العربية في الأيام القليلة القادمة، ومن ثم تسليم نجوم الفريق نصيبهم من الحافز الدولاري وأضاف: اتفقنا مسبقاً مع لاعبي المريخ وبعد الفراغ من مباراة الذهاب بالجزائر مع المولودية على أن حافز التأهل لدور الأربعة سيكون مقدر بـ(100) ألف دولار وهذا عهد قطعناه مع اللاعبين، وذكر رئيس القطاع الرياضي حسب صحيفة الصدى أنهم تحدثوا مع اللاعبين بعد التأهل لدوري الأربعة وأكدوا لهم أنهم في حال نجاحهم بالوصول للمباراة النهائية سيكون الحافز غير مسبوق والأعلى في تاريخ الأندية السودانية، ونوه اللواء كمال شقاق إلى أن نجوم الفريق ظهروا بصورة متميزة للغاية في مباراة أمس الأول وقال: الجيل الحالي نراهن عليه كثيراً من أجل إعادة المريخ للبطولات الخارجية وشاهدنا حماساً كبيراً وإصراراً أكبر في المباريات السابقة خاصة على صعيد دوري أبطال العرب، وبكل صراحة أقول للمريخاب إن هنالك أربعة لاعبين بقيادة الكابتن أمير كمال شاركوا في مباراة المولودية وهم يعانون من حالات تسمم حدثت لهم في يوم المباراة ونفس الشيء تعرض له عدد من أعضاء الجهاز الفني، ولكن ضريبة المريخ جعلتهم يتغلبون على الحالات التي تعرضوا لها، وشاهدنا أمير كمال يدافع بقوة ويتحامل على نفسه حتى قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، وللأمانة هذا الموقف بطولي ويستحق الإشادة من قبل اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني، ونحن كإدارة وقطاع رياضي نثمن تضحيات أبطال المريخ الأشاوس وهذه الروح إن دلت على شيء إنما تدل على عظمة ومكانة المريخ العظيم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)