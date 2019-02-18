شاهد بالصور.. (الفول السوداني) وراء احتفال نجم ريال مدريد “أسينسيو”

حسم النجم الشاب ماركو أسينسيو المواجهة الصعبة التي خاضها فريقه ريال مدريد الإسباني على أرض أياكس أمستردام الهولندي مساء الأربعاء، بتسجيله هدف الفوز بالدقائق الأخيرة، ليحتفل بعدها بطريقة “غير مألوفة”.

وبعد تسجيله هدف الفوز في ذهاب دور الـ16 على ملعب يوهان كرويف في أمستردام، حرك أسينسيو يديه كما لو كان يفرد الزبدة على الخبز.

هل وقف الحكم و”الفار” مع ريال مدريد ضد أياكس؟

ووفقا لموقع النيلين من صحيفة “ماركا” الإسبانية، كانت هذه الحركة إحياء لذكرى وفاة والدته الهولندية، التي كانت تصنع له زبدة الفول

السوداني مع الخبز كلما كان يسافر معها إلى هولندا.

ولطالما أهدى أسينسيو أهدافه التي يسجلها لوالدته ماريا فيليمسيم التي توفيت عام 2011، عندما كان يبلغ 16 عاما فقط.

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وتربط أسينسيو علاقة قوية بعائلة والدته الهولندية، حتى إن اسمه “ماركو” كان تيمنا بأسطورة كرة القدم الهولندية ، ماركوفان باستن وفقا للصحيفة.

وحضر المباراة الأربعاء والد وأشقاء وأقارب أسينسيو، الذي دخل كبديل وحسم المباراة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 87، لينتصر ريال مدريد بنتيجة 2-1، ويضع قدما في ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن المهاجم الهولندي السابق رود فان نستلروي حاول إقناع أسينسيو في السابق للعب لمنتخب “الطواحين” علما أنه يمتلك الجنسية الهولندية، لكن اللاعب قرر لاحقا تمثيل المنتخب الإسباني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)