البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد للرد بعد طرد فنزويلا الوفد

انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، الاثنين، الرئيس نيكولاس مادورو لطرد وفد البرلمان، وحث بروكسل على التحرك.
وأضاف: "أن نظام مادورو يمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من القيام بعملهم بطردهم. المزيد من الأدلة على أنه ديكتاتور. آمل أن يرد المجلس الأوروبي بتدابير تتماشى مع هذا الغضب الأخير".
وقال وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، إن السفير في فنزويلا حاول دون جدوى التحدث مع كاراكاس للسماح للمندوبين بالدخول. مدينًا طردهم.
وقال للصحفيين، في بروكسل: "بالطبع أردناهم أن يدخلوا، وندين أفعال الحكومة الفنزويلية التي يقودها نيكولاس مادورو مما يضع شرعيته موضع تساؤل."
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