الكرملين: الأمريكان لن يرحلوا عن سوريا

رجح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تحافظ الولايات المتحدة على تواجدها في سوريا، حتى بعد انسحاب جيشها من هناك.
وأضاف: "من المرجح أن يحتفظوا بوجودهم بطريقة أو بأخرى، وحتى بعد سحب قواتهم من سوريا".
وأشار إلى أن قضية سحب القوات يثير عدة تساؤلات بينها، هل ستحل محلها قوات من دول أخرى؟
وأكد أن عدم الوضوح في قضية انسحاب القوات الأمريكية، لن يساعد على حل الأزمة السورية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الماضي بدء سحب قواتها من سوريا بقرار من الرئيس دونالد ترامب بعد "دحر تنظيم "داعش" في كامل الأراضي السورية".
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