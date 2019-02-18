اللحظات الأخيرة في حياة أبو بكر عثمان "شهيد الخرطوم" (تقرير)

لقي بائع فاكهة متجول سوداني مصرعه، أمس الأحد، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على تظاهرة في العاصمة السودانية، بحسب ما أعلن تجمع المهنيين السودانيين.

يذكر أن مظاهرات السودان انطلقت بتاريخ 19 ديسمبر الماضي احتجاجا على قيام الحكومة برفع أسعار الحكومة، ومطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، حيث راح ضحيتها عشرات القتلى.

وأفاد مراسل الحرة في الخرطوم بإصابة بائع خضار في الرأس جراء إطلاق الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع، وكان ناشطون على مواقع التواصل قد نشروا صورا للمصاب مضرجا وسط بركة من الدماء، وقالوا إنه قتل.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على تجمع مناهض للحكومة في العاصمة الخرطوم، بحسب شهود عيان، فيما واصل المحتجون حملتهم ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وأعلنت لجنة طبية غير حكومية، الأحد، وفاة مواطن اختناقا بالغاز المسيل للدموع في مستشفى "بحري"، شمالي العاصمة السودانية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن المواطن أبو بكر عثمان يوسف (62 عاما) توفي اختناقا بالغاز المسيل للدموع. وأضافت أنه "توفي بعد فشل كل المحاولات الإسعافية في مستشفى بحري".

ولم توضح اللجنة إن كان الضحية من المحتجين أم لا، علما بأن قوات الأمن أطلقت الغاز بكثافة، وأن المستشفى يقع بالقرب من مكان الاحتجاج.

وقال شهود عيان إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين في منطقة "المحطة الوسطى" وسط مدينة بحري، وأوضحوا أن المحتجين تفرقوا في أحياء المدينة، في ظل حالة كر وفر مع قوات الأمن.

وأفاد الشهود بوقع إصابات بين المحتجين من دون تحديد عددها ولا طبيعتها، وقالت المتظاهرة عفرا، التي رفضت كشف اسمها الكامل لأسباب أمنية، "لن نستسلم، سنواصل الاحتجاج"، وأضافت "عندما نواصل التظاهر، سينضم إلينا مزيد من الناس".