هل ينقلب مدرب ريال مدريد على مارسيلو

علق الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول على طريقة تعامل سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد مع البرازيلي مارسيلو في المباراة الماضية أمام جيرونا بالدوري.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء جيرونا يوم امس الاحد بهدفين مقابل هدف في ملعب البرنابيو بالجولة الرابعة والعشرين بمشاركة البرازيلي مارسيلو.

وقال جوسيب بيدريرول خلال برنامجه الشهير التشيرينجو: يجب أن يعامل سولاري مارسيلو كما يفعل مع إيسكو، في إشارة لعدم مشاركة البرازيلي في التشكيلة الأساسية مثل زميله إيسكو.

وأضاف: لا أحب أن أري هناك بعض المجاملات في ريال مدريد، لماذا يشارك مارسيلو في حين يظل إيسكو خارج الحسابات، هناك معاملة غير عادلة".