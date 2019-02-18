شاب يرهب أسرة فتاة ويطلب زواجها بالقوة بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - زواج الخليج 365: أصدرت محكمة جنايات بحري وسط رئاسة القاضي محمد صلاح حكماً على مدان وفقاً للمادة 143/77 بالسجن شهر والغرامة 5 آلاف جنيه وبالعدم السجن 3 أشهر وذلك لمخالفته نص المواد الإزعاج واستعمال القوة الجنائية لدخوله منزل الشاكي طالباً ابنتهم للزواج بشمبات. وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الصافية حسب صحيفة التيار، أبلغ الشاكي بموجب عريضة من النيابة أن المتهم قريبهم وإنه يعاني من اضطرابات نفسية تعدى عليهم بمنزلهم لعدة مرات وقام بطرق الباب وتسبب لهم بالإزعاج طالباً ابنتهم للزواج وعند ما حاول أبناؤه منعه حاول استعمال قوته ضدهم بذلك تم إبلاغ الشرطة التي حضرت وتم اقتياده وتدوين بلاغ في مواجهته وفقاً للمواد 143/77 المتعلقة بالإزعاج واستعمال القوة الجنائية عليه خضع لتحريات النيابة التي وجهت له التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري وتم مخاطبة المستشفى للتأكد من سلامة صحته النفسية وجاء التقرير بأنه سليم العقل ويمكن أن يترافع عن نفسه بذلك واصلت المحكمة سماعها للشاكي وشهود الاتهام كما تم استجواب المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وبعد رصد البينة صدر الحكم.

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