تجار جملة بأم درمان : ارتفاع جديد في السلع استهلاكية بنسبة (10 ــ 15)%

أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية بسوق أمدرمان ارتفاع في أسعاربعض السلع الضرورية تصل نسبتها ما بين(10_15%).

وأرجع التجار سبب ارتفاع الاصناف من قبل المصانع والشركات الموزعة , للزيادة في سعر الدولار والكسر.

وكشف تاجر بسوق أم درمان بكرسعد النوران الزيادة طبقت منذ الخميس الماضي ,وشملت أصناف السكرالمستورد والمحلي جوال 50كيلو جرام من (1,300إلى1,350)جنيهاً واللبن عبوة (2)كيلوجرام من (480 ــ 550)جنيهاً, والبن الرطل الواحد(60_80)جنيهاً,أما زيوت الطعام زيت الفول جالون 36 رطلاً ارتفع من (950 ــ 1050)جنيهاً والمنظفات باكتة صابون بشرى 18قطعة(620_680)جنيهاً وأضاف أن حركة السوق تشهد انتعاشاً ملحوظاً.

وقال تاجر زيوت بسوق أمدرمان الرازي إن هناك ارتفاعاً في أسعار زيت الطعام نهاية الأسبوع، وزيت الفول جالون 36رطلاً ارتفع من (950ــ1050)جنيهاً، أما زيت صباح عبوة(4,5)لتر ارتفع من(1,550_1,690)جنيهاً,وبلغت باكتة منظف بشرى (620_700)جنيه.

أم درمان :عبدالسلام إسحق

صحيفة السوداني

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