مدرب سوري: الهلال فاوضني قبل أسبوعين وفي انتظار تأشيرة الدخول

قطع السوري نزار محروس المرشح للإشراف الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال بأن مفاوضاته مع نادي الهلال قطعت شوطاً بعيداً .

وقال محروس الذي تحدث لقناة (بي ان سبورت) القطرية مساء أمس، إن مفاوضات مجلس الهلال مع وكيله استغرقت أسبوعين اتفقنا خلالها على معظم تفاصيل العقد، مؤكداً في ذات الوقت أن وكيل أعماله ظل في حال تواصل دائم مع رئيس نادي الهلال لإرسال تأشيرة الدخول لإكمال بقية التفاصيل .

معتبراً أن تجربته مع نادي الهلال يعتبرها ثرة للغاية على خلفية السمعة الأفريقية والعربية الكبيرة التي يتمتع بها الهلال، منوهاً في ذات الوقت أن عمله علمه أن خوض المغامرات أمر لابد منه، معتبراً أن المدرب وطنه الأول حيث يعمل .

من جانبه قال الزميل سامر العمرابي مراسل قناة (بي ان سبورت) إن ملف التدريب بنادي الهلال ظل غامضاً في أعقاب تستر المسيرين لمجلس إدارة نادي الهلال على الصفقة الفنية التي ينوي الهلال إبرامها مع محروس .

مشيراً في ذات الوقت أن الباب يظل مفتوحاً أمام كل الاحتمالات فيما يتعلق بالأمور الفنية بنادي الهلال، وتشير صحيفة قوون إلى أنها تميزت بتفاصيل اتصالات نادي الهلال بالمدرب السوري نزار محروس امس الأول وأبرزت ماورد في صفحته على الفيسبوك ومانشرته صحيفة الغد السورية على لسانه رغم النفي الذي أورده مجلس إدارة نادي الهلال لاحقاً عبر فضائية النادي بعدم مفاوضة السوري نزار محروس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)