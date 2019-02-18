رئيس الاتحاد العربي: الله على المريخ السوداني

عبر معالي تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه المريخ وحقق به نتيجة عريضة كفلت له التأهل لدور نصف النهائي، من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث حقق المريخ السوداني الفوز على مولودية العاصمة الجزائري، لحساب إياب ربع النهائي، على ملعب استاد المريخ، بإحرازه ثلاثة أهداف نظيفة، تناوب على إحرازها محمد الرشيد ليضيف محمد عبد الرحمن “الغربال” الثاني ويعزز اللاعب نفسه الفوز بالهدف الثالث، ليضمن ممثل السودان التأهل، على حساب ممثل الجزائر في البطولة العربية بالفوز بنتيجة المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، فغرد سعادة المستشار تركي آل الشيخ حسب صحيفة الصدى على صفحته الشخصية: (الله على المريخ السوداني). لتجد التغريدة حظها من التداول والتقدير خاصة وأن صفحته متابعة من قبل عدد كبير من متابعي صفحات التواصل الاجتماعي، ويعقب عليها الكثيرون من معربين عن إعجابهم بالمستويات التي يقدمها أبناء المريخ في المحفل العربي ومحتفين بالنتائج الإيجابية والمذهلة التي يحققها زعيم الكرة السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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