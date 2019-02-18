السودان: استيراد 800 بقرة حلوب من الولايات المتحدة

وأعلن مصطفى عن دخول سلعة جديدة من منتجات الألبان للأسواق في الربع الثاني من العام (2019) بعد أن أكملت عملية تأهيل المصنع وأصبح الآن يعمل بطاقته القصوى بـ(950) نقطة، مؤكداً أن الإنتاج يفوق (50) طنا يومياً، يتم توزيعها لكل محليات الولاية المختلفة بما فيها الخرطوم .
وأشار مدير الجودة وبحسب صحيفة آخر لحظة، عن تحديات وعقبات كبيرة ظلت تواجه عملية الإنتاج من ضمنها زيادة تكلفة الإنتاج خاصة بعد انعدام الوقود في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي، بجانب ارتفاع أدوية علاج الأبقار بإعتبارها المصدر الأول لسير عمل المصنع، بالإضافة لزيادة أسعار الأعلاف، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مواد التعبئة وزيادة قيمة الترحيل .
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