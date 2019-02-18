نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وقت فيه المفاجأة التي جهزها لها زوجها كانييه ويست بمناسبة عيد الحب.
وفي التفاصيل، فقد زين ويست إحدى غرف منزلهما في تلال "hidden hills" في كاليفورنيا، بالأزهار وجعل عازف موسيقى الجاز كيني جي المشهور يعزف على الساكسفون أغنية من فيلم “The Wizard Of Oz".
وقد علّقت كيم على ذلك بالقول "لا صفقة أكبر من هذه، كيني جي في غرفة المعيشة الخاصة بي. يوم حب سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مفاجأة زوج كيم كارداشيان لها في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.