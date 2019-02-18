عاجل.. الأهلي المصري ينسحب من الكأس بعد ساعات

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قراره في أزمة مباراة بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.
واعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين موعد مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في كأس مصر على الرغم من اعتراض الفريق الأحمر المسبق وتحذير اتحاد الكرة من المساس بجدول الفريق في الدوري أو الكأس.
وحرص محمود الخطيب على إجراء مشاورات في الساعات الماضية مع أعضاء المجلس من أجل حسم قرار مباراة الكأس أمام بيراميدز.
ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع على الانسحاب من كأس مصر وعدم التراجع أمام الجبلاية والقرار الصادر من لجنة المسابقاتبإقامة اللقاء 28 فبراير الجاري.
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