موجيريني: عقوبات جديدة محتملة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش

أعلنت، مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد قد يتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش إذا لم يحدث أي تغيير إيجابي في الموقف.

وقالت موجيريني للصحفيين في إجابة على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات بسبب أحداث مضيق كيرتش: "نعم، قد تكون هناك قرارات بالإجماع بشأن فرض عقوبات جديدة في الأسبوعين المقبلين تتعلق بالأحداث الأخيرة، فضلا عن العقوبات التي اعتمدت في العام الماضي. كنا نود أن نرى تطوراً إيجابياً للأحداث وسنكون مستعدين لإعادة النظر فيها، لكننا نشهد في الوقت الحالي أحداثاً عكسية وأخرى أكثر سلبية على الأرض".