أسطورة البرازيل يصدم ميسي بتصريح ناري

وجه أسطورة البرازيل كافو الظهير الأيمن السابق لمنتخب السامبا، صدمة قوية لنجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال كافو لصحيفة ماركا الإسبانية: "ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وليس أفضلهم، حيث أن هناك أكثر من لاعب أخر على مدار التاريخ كان لهم تأثير كبير بكرة القدم".

وأضاف كافو :"هناك مارادونا وكرويف وبيليه وجارينشا، والأن يتواجد كريستيانو ونيمار، كل هؤلاء نجوم كبار، ولكن ميسي بلاشك أحد اللاعبين الذين يحافظون على مستواهم طوال الوقت".