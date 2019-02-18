زيدان يحدد شروطه لتدريب تشيلسي

كشف الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني عن شروطه لإدارة تشيلسي الإنجليزي لتدريب البلوز.
وكان اسم زيدان ارتبط بتدريب نادي تشيلسي في حال تمت إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.
وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن زيدان طلب من إدارة تشيلسي تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني لإبرام الصفقات المناسبة للبلوز، كما طلب شيئًا آخر من إدارة البلوز وهو إعطائه الصلاحيات الكاملة لاختيار اللاعب الباقي في صفوف الفريق والاستغناء عن الآخرين دون تدخل من إدارة النادي الإنجليزي.
ويريد زيدان كذلك الإبقاء على اللاعب البلجيكي إدين هازارد حيث أراد الاخير في الفترة الأخيرة الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.
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