مبابي يشعل المعركة مع رونالدو وميسي

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوز صعب على حساب سانت إيتيان بهدف نظيف في الجولة 25 بالدوري الفرنسي سجله المهاجم كيليان مبابي. وقالت شبكة سكواكا للاحصائيات، إن مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان أشعل صراع الحذاء الذهبي مع ميسي مهاجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس. ونجح مبابي في رفع رصيده التهديفي هذا الموسم بالدوري للهدف رقم 19 متساوياً مع رونالدو مهاجم يوفنتوس بنفس الرصيد ، فيما يظل ميسي بالصدارة برصيد 22 هدف. واشارت الشبكة إلى أن الثلاثي ساهم في 25 هدفاً على الأقل، مع الأندية الثلاثة في بطولة الدوري هذا الموسم، سجل ميسي في الدوري الإسباني 22 هدفاً، وصنع 10 لزملائه، أما رونالدو سجل 19 وصنع 8 لزملائه، بينما مبابي سجل 19 هدف وصنع 6 لزملائه.

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