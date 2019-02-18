د. الفاضل حاج سليمان: قانون النظام العام تطبيق للشريعة ولا يستهدف المرأة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قانون النظام العام تطبيق للشريعة ولا يستهدف المرأة

(البنطلون) زي فاضح.. (وهذا رأي يخصني)

تطبيق القانون أظهر الكثير من الثغرات والنصوص (الفضفاضة)

نعم، هنالك تجاوزات حدثت ولكن (…)

ليس كل تجمّع لـ(رجال ونساء) يعني حدوث فعل منافٍ للآداب…

حوار: نجدة بشارة

صوّب رئيس الجمهورية، انتقادات لاذعة “لقانون النظام العام”، واعتبره مخالفاً للشريعة بنسبة 180%، وفيه تشهير وابتزاز للناس. وعلى ضوء ذلك شرع المجلس التشريعي بالولاية في إجراء تعديل ومراجعة بعض النصوص مثار الخلاف حولها. ويعد القانون الذي طبق منذ منتصف التسعينات من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، من منطلق الممارسات والتجاوزات التي صاحبت تنفيذه، خاصة وأنه يُعطي صلاحيات واسعة للجهات المنفّذة بانتهاك خصوصية الأشخاص، وإخضاعهم لمحاكم إيجازية، ويرى البعض أنه يتضمن مواد تتعلق بالمظهر والزي والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين، فيما ينتقد القانون من واقع أنه “رقيب على حياة الناس”، بما يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية المكفولة بالدستور، ويشمل نصوص تمس النساء، اعتبرها رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السابق، د. الفاضل حاج سليمان في حواره مع الصيحة فضفاضة وغير منضبطة، مطالباً بتعديل النصوص التي تفتح الباب للتأويل والتجاوز… فإلى الحوار

*النظام العام قانون مثير للجدل كيف تنظر لتطبيقه..؟

– قانون النظام العام، هو قانون ولائي لسنة 1996، صاحب تطبيقه كثير من الجدل والانتقادات، وذلك لأنه كقانون ظهرت به كثير من الثغرات والنصوص غير المنضبطة التي تعود للممارسات التي تحدث أثناء التنفيذ وبالتالي أعتقد أن قانون النظام العام من خلال تطبيقه ثبتت عليه كثير من المآخذ، وهذا ما يتطلب إعادة النظر فيه من حيث الموضوع والإجراء.

*القوانين تنظّم حياة الناس ولا تنتهك خصوصيتهم هل تعتقد أن قانون النظام العام تجاوز أغراض تشريعه؟

– سن قانون للنظام العام لا يعني بالضرورة عدم وجود تشريعات تنظم حياه الناس بالقوانين السائدة والنافذة، لأن كل القوانين الهدف منها ضبط النظم العامة كقانون الثراء الحرام مثلاً الذي يهدف لضبط المال العام وإلزام المسؤولين للتقيّد به بعدم استغلال الوضع الوظيفي، وعدم استغلال أي مجال للحصول على الثراء الحرام وهكذا.

أما قانون النظام العام، فهو قانون ولائي يصدر من السلطة الولائية، لذلك اهتمت نصوصه بالمسائل الخاصة بالحراك العام للشارع، وداخل المواقع العامة، وتنظيم وضبط توقيت الحفلات، والزي الفاضح، وما إلى ذلك من أعراف وثقافات متأصلة بالمجتمع، لكن ما عاب على القانون هو التجاوزات في الممارسات المصاحبة للتنفيذ.

*رئيس الجمهورية، ذكر أن تطبيق قانون النظام العام يخالف الشريعة بنسبة 180% كيف تقرأ ذلك..؟

– في التطبيق… لأن نصوص القانون غير محددة لذلك تظهر المخالفات في إجراءات التنفيذ.

أعتقد أن النظام العام اصطدم بمبدأ المشروعية أي بضرورة وجود نص نافذ، ونصوص النظام العام فضفاضة قد تشمل أفعالاً لا يُدرك الشخص أنها جريمة، فمثلاً القبض على شخص لمجرد وجهة نظر المنفذ للقانون أن ذلك منافٍ للقيم العامة، رغم أن ما يأتي بالفعل قد يكون ممارِساً لعُرف سائد في حيّز مجتمعه.

* المادتان (154) و(152) وُصفتا بالمعيبتين فما رأيك..؟

– المادة (152)، وهي تتعلق بجرائم العرض والسمعة والآداب العامة في القانون الجنائي وتعني بالزي الفاضح، وهذا بالتأكيد نص قانوني فضفاض، لأن معايير الزي قد تختلف من منطقة لأخرى، وبالتالي قد تعطي صلاحيات واسعة لمنفذي القانون ﻻنتهاك الخصوصية للفتيات، وكان سائداً في السودان الزي الموحّد (التوب)، وهو الزي المجتمعي المتعارف عليه، أما الآن دخلت ثقافات جديدة وافدة نتيجه للانفتاح، وأرى أن هنالك كثيرين يعتبرون أن”البنطال” من الأزياء الفاضحة، ولكن ذلك ليس مقياساً لأن (البنطال)، قد يكون واسعاً ويستر جسد الفتاة بشكل كامل، لذلك فإن مسألة الزي ذات نص قانوني غير منضبط.

أما بخصوص المادة (154) أماكن الدعارة، فقد وُصفت في القانون وصف غير دقيق، وهذا ما يقود للإخفاق في التنفيذ إذ أحياناً قد يكون هنالك تجمع لرجال مع نساء لأسر ممتدة وواسعة، أو أن يكون التجمع لأغراض غير (الممارسة الجنسية) أو شبه ذلك، لأنه ليس كل تجمع لرجال ونساء يعني بالضرورة حدوث فعل منافٍ للآداب، لذلك عندما يحدث الاختلاف في فهم القوانين يحدث اللبس في التطبيق.

*هل تعتقد أن القانون حدثت به تجاوزات.. وإذا كان لماذا لم تتدخل الجهات التشريعية للتعديل…؟

– صحيح حدثت تجاوزات بالقانون…. وقد أشرت إلى بعض هذه المخالفات، وبالتالي إلى ضرورة مراجعة الممارسات المصاحبة للتنفيذ، لكن القانون ولائي يخضع لسلطة حكومة الولاية والتشريع الولائي، وأعتقد أن انتقاد رئيس الجمهورية للقانون أوجد اهتماماً أكبر الآن من قِبل الإجهزة الإعلامية والجهات المختصة بتسليط الضوء أكثر على القانون ونقاط ضعفه، وأرى أنه لابد من مراجعة قانون النظام العام، وأن يصل المشرّعون لنصوص قانونية محددة وضابطة.

*هل تعتقد أن تطبيق قانون النظام العام يتعارض مع مبادئ الحرية الشرعية المكفولة بالدستور؟

– أعتقد كلما كانت النصوص غير منضبطة حدث تجاوز في التطبيق، وبالتالي هذا الخلل يمس الحقوق الدستورية والشرعية، فمثلاً أن يتم القبض على شخص داخل منزله، وأن يتسوّر المنفذ للقانون المنزل دون أن يكون حاملاً لوثيقة أو أمر قبض للشخص المعني، هذا يعتبر مخالفة، لأنه مهما كان الفعل الذي أتى به الشخص، لابد أن يخضع للإجراء وفقاً للقانون، وأن تكون منضبطة باحترام حقوق المواطن الدستورية، وهذه المخالفات لم تظهر في تطبيق القوانين الأخرى كالقانون الجنائي، أو المدني، لذلك يستوجب مراجعة القانون حتى لا يمس الحقوق الدستورية.

*البعض اعتبر قانون النظام العام فيه قمع للمرأة وانتهاك لخصوصيتها…؟

– لا أعتقد أن القانون فيه استهداف للمرأة على وجه الخصوص، لكن النصوص جاء معظمها متعلقاً بالنساء والمساس بأوضاع المرأة كالزي والمظهر، صحيح أن بعض الممارسات وصلت لانتهاك خصوصية الفتيات بحجة ارتدائهن أزياء فاضحة، وفُتح بلاغ ضدهن وإخضاعهن لمحاكم إيجازية، وقد يحكم القاضي بأن الفعل لا يشكل جريمة، ويحكم ببراءتها، ولكن ذلك يجيء بعد المساس بسمعتها وأسرتها والأصوب أن يوضح النص القانوني الزي المطلوب الذي يتماشى مع أعراف الشرع والدين وما يتلاءم مع ثقافة المجتمع.

*في اعتقادك ما هو الزي الفاضح..؟

– حسب وجهة نظري كفرد في المجتمع (وهذا رأي يخصني)، فقد أرى أن (بناتي) يجب أن لا يلبسن “البنطال”، فقد أرى أنه زي فاضح، ولكن إذا أردنا أن نقنن نصوصاً قانونية أو أعرافاً تنظم حياة المجتمع يجب أن نأخذ بالاعتبار أن هذا المجتمع ليس بنتك، أختك، أو أسرتك، وإنما أنماط يسودها اختلاف بالثقافات المتعددة، مثلاً إذا قنَّن التعليم العالي مقياساً لزي الطالبات أن يكون فستاناً طويلاً تحت الركبة ومعه بنطال فهذا يجب أن يكون زياً شرعياً متعارفاً عليه وهكذا، لذا المسائل العامة يجب أن تُحكم بقوانين واضحة، أما الخاصة، فهذا شأن داخل الأسرة.

*هل تعتقد أن قانون النظام العام استطاع أن يحقق ما شُرّع لأجله ونظّم أخلاق الناس..؟

– القانون في حد ذاته، أعتقد أنه محمي من قبل المجتمع السوداني، لأنه من أكثر المجتمعات حفاظاً على القيم والآداب، وحتى قبل أن يُسن قانون النظام العام أو يُقنّن كان المجتمع ملتزماً بسلوكيات وأخلاق ومثل ثابتة في كل الممارسات، حتى تلك الأفعال التي تصدر من أفراد كشرب (الخمور) أو (التحرش) و(الجرائم الجنسية) كان المجتمع ينبذها ويتصدى لمرتكبها، وذلك ليس بالقانون، وإنما بالقيم والأخلاق، قبل أن تستفحل هذه الجرائم وتنتشر بصورتها الآن، أرى أن القانون يحتاج إلى تدقيق أكثر وأطر تنفيذية سليمة تتماشى وتتوافق مع المقاصد الشرعية، من خلال عدم المساس بالخصوصية للأسر والمساكن.

*هنالك لغط يدور عن اصطدام قانون النظام العام بمقاصد الشريعة الإسلامية كمذهب تبنّت الإنقاذ تطبيقه ..؟

-ارى أن قانون النظام العام هو تطبيق للشريعة الإسلامية، وأضرب لكِ مثلاً: الشريعة حرّمت الخمور لكنها لا تدخل بيوت الناس لتتجسس على من يصنعها، لكن في حال ضبطت الأجهزة المختصة شخصاً في مكان عام (سكران)، وترتّب على وجوده فعل مخالف (سب أو تحرش بفتاة أو ما شابه) فهل يُقال (له كتر خيرك وما تعمل كده)، بل هذا يوقعه تحت طائله التعدي على

النظام العام.

*لذلك، فإن مقاصد الشريعة الإسلامية واسعة وآليات تنفيذها متعددة تقترن بالشرع.

– أما النظام العام فهو ينظم المخالفات الأخلاقية التي تمس الناس والمجتمع، لذلك اللفظ القانوني يجب أن يكون واضحاً لا يترك مجالاً للتأويل.

*الإسلام يدعو لفقه السترة (فجريمة الزنا يشترط لوقوعها الشهود والبينة، وقانون النظام العام يشهر بالأشخاص قبل وجود الدلائل والقرائن كيف يتماشى القانون مع الشريعة إذن؟

– صحيح الشريعة ليست مع التشهير بالناس، لكن أشرت من قبل عدة مرات إلى أن الإعلام هو الذي يقوم بالتشهير فيما يتعلق بقضايا كهذه، حيث يتم نشر القضايا من داخل المحاكم.

*مقاطعة… أقصد التشهير الذي يحدث من قِبل المنفّذين للقانون؟

– لا، أرجو أن تنقلي عني… سبق وتحدثت عن موضوع النشر بالصحف ولم ينشر، مسألة نشر المحاكمات بالإعلام ومتابعة القضايا وما يحدث داخلها من تفاصيل قبل أن يبت القاضي بالحكم هذا هو التشهير، لأنه إذا ارتكب شخص فعلاً، فالقضاء فقط له الحق في التعامل معه، لأن مرتكب الفعل قد يتوب وباب التوبة مفتوح أمامه أما إذا نُشر ما حدث فهذا سيكون وصمة عار في جبين أسرته، وهذا هو التشهير المرفوض.

*هل تعتقد أن التظاهرات والاحتجاجات من قبل الشباب نتيجة للكبت الذي أوجده القانون، ورئيس الجمهورية أشار إلى ذلك؟

– لا أعتقد ذلك.. لأن الشباب يملكون طرقاً عديدة للتعبير عن رفضهم لهذه القوانين أو لتعديلها، لكن أرى أن الشباب الذي خرج معبراً عن الغلاء، هؤلاء الشباب ربما أنهم غير قادرين على شراء (الفول) فكيف يخرجون احتجاجاً على توفير الشيشة أو ما شابهها.

الصيحة