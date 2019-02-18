الجلد والغرامة لفتاة بسبب هذا الفعل…

شهاب محمد - الخرطوم - الجلد الخليج 365: عاقب قاضي محكمة الخرطوم شرق إلياس هاشم فتاة بالغرامة (8) آلاف بتهمة الإساءة وتسبيب الأذى النفسي لابنة خالتها إلى جانب جلدها (25) جلدة.

وكانت الشاكية قد دونت بلاغاً ضد المدانة بقسم الشرطة بالخرطوم تتهمها فيه بإساءة سمعتها والشتم وبعد التحقيق معها قدمت للمحكمة التي أدانتها بالغرامة المالية والجلد.

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