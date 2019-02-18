ريال مدريد يخسر من جيرونا ويعطي الموسم لبرشلونة على طبق من ذهب

شهاب محمد - الخرطوم - صور-ريال-مدريد

الخليج 365 :

سقط الفريق الملكي ريال مدريد في فخ الهزيمة خلال لقائه الذي خاضه أمام جيرونا في أرضية ملعبه البيرنابيو بنتيجة هدف مقابل اثنين .

وكان الشوط الأول قد انتهى على تقدم الريال بهدف مقابل لاشيء سجله كاسميرو في الدقيقة 25 ، وفي الشوط الثاني تفوق جيرونا وهجم بقوة على شباك الريال وتمكن لاعبه ستيواني من تسجيل التعادل من ركلة جزاء ثم قلب بورتو الطاولة وأضاف الثاني ليقود فريقه للفوز في أرضية البيرنابيو .

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فإن ابرز النقاط التي سيجنيها الفريقين من هذة الخساره هي :

1_جيرونا أعطى برشلونة هدية الموسم …برشلونة وفالفيردي تحررا من ضغوطات شديدة الآن وأصبحا سيتعاملان مع الكلاسيكو في الليجا والكأس بمنظور مختلف.

2_ فالفيردي سيسافر إلى ليون وهو هاديء لأنه شعر بأنه قريب من تحقيق الدوري وإن ضغط ريال مدريد عليه قل بشكل كبير

3_ أتلتيكو مدريد تنفس لأنه إستعاد المركز الثاني …خسارة أوجعت عشاق ريال مدريد وضربت إستقرار الفريق في مقتل

4_كورتوا قدم مباراة جيدة ولكن خطأ الهدف الثاني نسف كل شيء .

5_ سولاري تعامل مع المباراة جيدا في الشوط الأول ولكن تغييراته في الشوط الثاني كانت سيئة جدا

6_خروج فاسكيز كان نقطة تحول …فاسكيز كان يقدم حلول بدنية ودفاعية جيدة لمنظومة الوسط …بغيابه إنكفت المساحات أمام أودريزولا الذي كان سيئا هو ومارسيلو في الشوط الثاني

7_ جيرونا تحرر الشوط الثاني وقدم مباراة كبيرة تألق فيها ياسين بونو الحارس المغربي الرائع مع سيتواني وبورتو

8_ راموس سيغيب فقط عن مباراة ليفانتي ولكنه سيشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة في الكأس والليجا

9_جاريث بيل وأسينسيو لم يفعلا شيء عند إشراكهما .

10_غياب مودريتش بالطبع أضر منظومة الفريق ولكن كان يجب أن يرتاح لأنه لن يكون قادر على اللعب بإستمرار