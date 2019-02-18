جندي ينهي حياة ضابط رمياً بالرصاص لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انهي جندي حياة ضابط رميا بالرصاص داخل ثكنة عسكرية وذلك بمنطقة تبلدية ام صقر التابعة لمدنية نيالا بولاية جنوب دارفور

وكشف مصدر مطلع ان الضابط برتبة ملازم اول يتبع للقوات المسلحة كان قد أوقف راتب جندي في اعقاب تغيبه عن للعمل لعشرة ايام .. مما دفع الجندي الي التربص بالضابط اثناء نومه داخل ثكنة عسكرية وافرغ عليه من بندقيته وابل من الرصاص مما ادي الي وفاته .. فور وقوع الحادث تم توقيف المتهم وتحويل جثة الضابط للمشرحة فيما تم تدوين بلاغ بالقتل العمد بقسم نيالا شرق.

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