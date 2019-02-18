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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 18 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.72 جنيه.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

18/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4298

0.4319

0.4309

الجنيه الاسترليني

61.3220

61.6286

61.4753

الفرنك السويسري

47.3188

47.5554

47.4371

الدولار الكندي

35.8919

36.0714

35.9816

كرونة السويدية

5.1310

5.1567

5.1438

الكرونة النرويجية

5.5063

5.5338

5.5201

الكرون الدنماركي

7.1988

7.2348

7.2168

الدينار الكويتي

155.3811

156.1580

155.7696

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9279

126.5575

126.2427

ريال عماني

123.3446

123.9613

123.6530

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.7263

53.9949

53.8606

XAR

2021.2121

2031.5484

2026.3803

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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