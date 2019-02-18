تزاحم السياح الأجانب على شواطئ النيل بالخرطوم

تنتظم العاصمة الخرطوم هذه الأيام حراكا سياحيا ملحوظاً خاصة على شواطئ النيلين الأزرق والأبيض .
رصدت مصادر تواجداً كثيفاً من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات خاصة الأوروبيين وهم يتجولون على شواطئ النيل بكل أمان واطمئنان وهدوء يستمتعون بالأجواء الشتوية التي تعتبربالنسبة لهم أجواءً دافئة .
حيث انخرط بعضهم في ممارسة رياضة المشي على الشواطئ وآخرون اختاروا الاسترخاء على الرمال والاستمتاع بأشعة الشمس في المنطقة الرملية الواقعة جنوب شرق جزيرة توتي .
وهناك من داخل المراكب النيلية الصغيرة التي تيم استئجارها للمجموعات والأفراد ، وكثيرون اختاروا التمتع بالمناظر الخلابة للنيل وماحوله من خلال الجلسات المطلعة على النيل التي يوفرها أصحاب العوامات الراسية على شؤاطئ النيل الأزرق قبالة برج الاتصالات .
وفي مناطق أخرى وبحسب صحيفة المجهر هناك مجموعة الأجانب يترددون على نادي التجديف على شاطئ النيل شرق منتزة المقرن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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