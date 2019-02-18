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تزاحم السياح الأجانب على شواطئ النيل بالخرطوم

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تنتظم العاصمة الخرطوم هذه  الأيام حراكا سياحيا ملحوظاً خاصة على شواطئ النيلين  الأزرق  والأبيض .

 

رصدت مصادر تواجداً كثيفاً من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات  خاصة  الأوروبيين وهم يتجولون على شواطئ النيل بكل أمان واطمئنان  وهدوء يستمتعون بالأجواء الشتوية التي تعتبربالنسبة لهم  أجواءً دافئة .

 

حيث انخرط بعضهم في ممارسة المشي على الشواطئ وآخرون اختاروا  الاسترخاء على الرمال والاستمتاع بأشعة الشمس في المنطقة  الرملية الواقعة جنوب شرق جزيرة توتي .

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وهناك من داخل  المراكب النيلية الصغيرة التي تيم استئجارها  للمجموعات والأفراد ، وكثيرون اختاروا التمتع بالمناظر الخلابة للنيل  وماحوله من خلال الجلسات المطلعة على النيل التي يوفرها أصحاب  العوامات الراسية على شؤاطئ النيل الأزرق قبالة برج الاتصالات .

وفي مناطق أخرى وبحسب صحيفة المجهر هناك مجموعة الأجانب يترددون على نادي التجديف على شاطئ النيل شرق منتزة المقرن  .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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