كابتن جكسا: ظروف أسرية حرمتني من اللعب لبايرن ميونخ

كشف كابتن السودان ونادي الهلال الأسطورة نصر الدين عباس جكسا أنه أضاع شرف أن يكون أول لاعب أفريقي يحترف في الدوريات الأوربية. وقال: تلقيت عدداً من العروض أبرزها عرض نادي بايرن ميونخ الألماني الذي اقتربت من الانضمام إليه واستلمت جزءاً من الأموال عام 1969م حسب صحيفة الأخبار، ولكن ظروفي العائلية حرمتني من الذهاب، كما تلقيت عدداً من العروض العربية ومن الأرجنتين وأمريكا من نادي كوسماس الذي ضم بيليه وباكمباور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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