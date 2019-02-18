النجمة نورهان تتغزل في السودان وأهله

تغزلت النجمة المصرية الممثلة نورهان في كرم أهل السودان الكبير، وقالت: حقيقة سمعت بالكرم السواني كثيراً قبل أن أزور الخرطوم، ولكن من سمع ليس كمن رأى، فقد غمرني الكرم السوداني أثناء تواجدي في الخرطوم لتسجيل حلقات برنامج (ونسة مع نورهان)، الذي يبث عبر فضائية أنغام في شهر رمضان القادم حسب صحيفة الأخبار، وانهالت الدعوات عليّ من كل ضيف تمت استضافته في البرنامج وتم إهدائي مجموعة من الهدايا القيمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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