“أحمد بورتسودان “: أنا مقصود ومحسود .. الفضائيات تفتح استديوهات للمقربين فقط !!

شن المطرب الشاب ” أحمد بورتسودان ” هجوماً على المحطات الفضائية والإذاعية وقال إنها للأشف الشديد باتت تدار بعقلية ” الشلليات والصحوبية” .
وأشار إلى أن غالبية المحطات المنتشرة في الفضاء السوداني الآن والفنية ظلت تفتح استديوهاتها فقط للمقربين من مديري البرامج والمنتجين ، وعن غيابه عن الساحة الفنية أكد “أحمد “أنه موجود بقوة لكنه عندما شعر بانه إعلامياً مقصود ومحسود ، ظل يمارس نشاطه الفني من منازلهم .
وأضاف قائلاً: الحمدلله حفلاتي الخاصة مستمرة و”العداد رامي” داخل وخارج السودان ، وعزى عدم ظهوره في الأوساط الفنية للأجواء المحبطة التي تسود الوسط الفني ، جعلته يركز جهده في حفلاته الخاصة وإنتاج أعمال جديدة خاصة به .
وكشف انشغاله هذه الأيام بوضع اللمسات النهائية لألحان أغنية تحمل عنوان :” شكيتك لى الله” من كلمات الشاعر “عمار محي الدين ” ومن ألحاني .
الجديربالذكر أن الفنان “أحمد بورتسودان” ظهرفي الأوساط الفنية في آخر الفترات التي أشتد فيها التنافس بين الأصوات المبدعة والغناء الجاد بحسب صحيفة المجهر ، وهو يعتبر من جيل الفنان ” محمود عبد العزيز” و”نادرخضر” و”جمال فرفور” و”أشامة الشيخ ”
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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