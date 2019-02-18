معاقبة بنك شهير بمخالفات استيراد الدواء

عاقب البنك المركزي بنكاً شهيراً مالياً وإدارياً لمخالفته المنشور (5/2013م) المخصص لاستيراد الأدوية من الخارج.

وقال المتحري لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، إن نسبة الـ (10%) من حساب الدواء وحسب المنشور، هي مالاً عاماً ويديره البنك المركزي، نافياً في ذات الوقت قيمة الغرامة المالية التي فرضها المركزي في مواجهة البنك الشهير المتهم الثالث في القضية المتهم فيها بالتلاعب في أموال الدواء إلى جانب مديري شركتين، كاشفاً عن توجيهات بنك السودان المركزي للشركة المتهمة الأولى بتوريد مبلغ مليوني درهم في حسابه لدى بنك النيلين في أبو ظبي وذلك قبل فتح البلاغ، مرجعا توجيهات توريد المبلغ في إطار استيراد الأدوية من الخارج، منبهاً المحكمة إلى رفض البنك المركزي تمويل عطاء للمتهمة الأولى رسا عليها من وزارة التربية والتعليم بشأن استيراد معامل طبية لبنك السودان المركزي.

وفي سياق متصل كشف المتحري للمحكمة عن تحقيقه مع نائب مدير البنك الشهير المتهم الثالث في القضية قبيل القبض على مدير عام البنك المتهم الحالي، عازياً ذلك لمباشرته الإجراءات المصرفية بشأن الـ (10%) من حساب حصائل الصادر المخصص لاستيراد الأدوية، منوها بأن إفادات نائب مدير البنك وقتها أكدت انه وبتفتيش إدارة البنك المركزي للعمليات المتعلقة بالمتهمين الأول والثاني (مديري الشركتين) كانت صحيحة، ثم عاد وقال له في التحقيق أن بنك السودان المركزي وبعد مرور (4) سنوات اكتشف أن إجراءات عمليات المتهمين الأول والثاني غير صحيحة وذلك بناءً على تفتيش آخر، كاشفاً عن أن الشركة المتهمة الأولى وتسمى (س) قامت بـ(54) عملية تحاويل لاستيراد أدوية من الخارج بموجب (8) استمارات طلبات، وذلك عبر المتهم الثالث البنك الشهير بالخرطوم، نافياً إطلاعه على أية تسوية تمت مع المتهم الأول، مبيناً أن البنك المركزي بحث في نظام (السستم) للجمارك وتوصل إلى عدم وصول البضاعة مقابل المال الذي أخذه المتهم الأول من حساب الدواء

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ولفت المتحري وكيل نيابة امن الدولة محمود عبد الباقي، إلى أن التخليص خارج (النظام) الإلكتروني يكون مخالفة، مشيراً إلى أن المتهمة الأولى لم تستوف كل المطلوبات لاستيراد المستلزمات الطبية لأنها غير مسجلة في المجلس القومي للأدوية والسموم.

ونبه المتحري المحكمة إلى أن منشور الدواء الصادر عن البنك المركزي تم تعميمه على البنوك التجارية والزمها بالاطلاع عليه حتى بالموقع الإلكتروني بالبنك، مشدداً على أن المنشور أيضاً الزم الشركات المستوردة للدواء من الخارج من الحساب بالاطلاع عليه من موقع بنك السودان المركزي، وشدد المتحري عند مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهم الثالث في الدعوى وفقاً لصحيفة الانتباهة، مشيراً إلى انه لم يتحر عن الحظر الاقتصادي في ما يتعلق باستيراد الأدوية من أوربا أو أمريكا وغيرها وإحضارها عبر دولة وسيط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)