حزمت مذيعة معروفة حقائبها وغادرت المحطة التي تعمل بها إلى محطة أخرى بعد أن جاء العائد المادي مغرياً . الشئ الذي رفضه مدير القناة وأطلق تهديداً واضحاً للمذيعة في حال عدم تراجعها عن قرارها فسيعمل على تقديم شيكات مرتدة قامت بتوقيعها في وقت سابق ويتوجه إلى النيابة لفتح بلاغ في مواجهتها، وكشف مصدر داخلي وبحسب صحيفة السوداني، أن المذيعة قامت بتظهير الشيكات لشراء سيارة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير قناة يهدد مذيعة بشيكات مرتدة حال مغادرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.