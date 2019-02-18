وزير الداخلية: البشير يقعد ويذهب كل الفاسدين

وقال بلال إن ظاهرة “تلثم” العسكريين كانت للحماية من الإصابة والوقاية وانتفت الآن، وكشف لأول مرة عن معلومات بشأن مقتل شرطي بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وذكر بلال أن الشرطي القتيل توفي متأثراً بإصابة في (الطوحال) أدت لنزيف حتى الموت، نافياً بشدة إصدار أسرة الشرطي القتيل بياناً توضح فيه موته تحت التعذيب والاعتقال، وأماط اللثام عن حصيلة رسمية لإصابة الشرطيين وصلت إلى (179) شرطياً إصابة بعضهم جسيمة.
وأفصح بلال عن وقوفه ضد قانون النظام العام، ودعا لتعديله، ومضى قائلاً : ( أنا ضد قانون النظام ويجب تعديله)، وساند بقاء الرئيس عمر البشير، وأضاف قائلاً : ( متمسكون بترشيح البشير باعتباره الضامن لأية عملية سياسية في الحوار الوطني، والرئيس البشير يقعد ويذهب كل الفاسدين).
وأعلن بلال عن استعداد الشرطة لفتح بلاغ ضد كل من يثبت تورطه في مقتل متظاهر، وأقر في ذات الوقت بخطأ تصريحات مدير شرطة كسلا حول مقتل أحد المحتجين في خشم القربة، وبحسب صحيفة الانتباهة قال بلال : ( بالنسبة لنا من المفترض ألا يتصدى مدير الشرطة في الولاية للأمر برمته).
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