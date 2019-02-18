شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم”الموقع” إن اتحاد كرة القدم السوداني شرع في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” بشأن الاستفسار من أوضاع اللاعبين الذين تنتهي عقوداتهم في مارس وأكتوبر. وقال الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم إن خطاب الاتحاد يحوي كل الاستفسارات التي تدور في الأذهان بشأن عقودات اللاعبين مثار الجدل. وكان عددًا من اللاعبين قد أثاروا أزمة مع أنديتهم بشأن نهاية عقوداتهم بعد أن أصدر اتحاد الكرة قرارًا بتغيير فترة التسجيلات.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة السوداني يخاطب الفيفا بشأن أوضاع اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.