العناد يخرب البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قامت الاحتجاجات الشعبية الحالية منذ ثمانية أسابيع وبدأت مطلبية وركزت يومها على مشاكل الخبز والوقود والنقود قبل أن تتخذ منحي سياسيا واضحا وترفع السقف الى القمة مطالبة بتنحي الرئيس وحل حكومة المؤتمر الوطني وما نتج عن ذلك من عنف حكومي مفرط وصل إلى ازهاق النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والحزب الحاكم مُصر على أن الوسيلة الوحيدة المقبولة للتغيير السياسي هي الانتخابات وأن 2020 ليست بعيدة ويجب علي الكل انتظارها ، وكأن الإنقاذ جاءت بانتخابات وتفويض من الناس وكأنها لم تسرق السلطة ليلا وبقوة السلاح شأنها شأن قطاع الطرق واللصوص الذين يستقوون على ضحاياهم بالقوة والجبروت ، وقامت مبادرات من هنا وهناك تدعو الى حقن الدماء وحفظ البلد وحمايتها من الانزلاق الى الفوضى ، وطلب العقلاء بأن تصرف الحكومة النظر عن سعيها لتعديل الدستور لضمان فوز الرئيس البشير بولاية أخرى وطلبوا بأن يتراجع الحزب الحاكم عن طرحه البشير كمرشح في 2020 وتوقع الجميع أن يقبل الحزب بهذا الطرح بعد أن رفض فكرة الحكومة القومية لكن هاهو حزب المؤتمر الوطني يؤجج نيران الخلاف في البلد ويدفع بها الى المزيد من الفتنة بأن يصر علي ترشيح الرئيس البشير لانتخابات 2020 وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تعديل الدستور وزيادة الاحتقان في البلد . تصريحات المؤتمر الوطني عن عزمه ترشيح الرئيس البشير في 2020 صدرت عن أكثر من جهة نافذة في الحزب كرئيس البرلمان الدكتور ابراهيم احمد عمر ونائب امين القطاع السياسي وايضا عن قطاع الشباب مما يعني أن الحزب غير مبال بما ستؤول إليه أوضاع البلد وأنه ماض في استفزاز الناس ولكن ليعلم الحزب الحاكم ومنسوبيه أنهم حتما الخاسرون وأنهم بعنادهم يخربون البلاد.