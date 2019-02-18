قضية المعلم احمد الخير تلاحق الكبار

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الضغط الكبير جدا الذي تعرضت له الحكومة من الرأي العام في قضية قتيل خشم القربة الاستاذ احمد الخير ، وبعد الحرج الشديد الذي دخلت فيه الحكومة المركزية والولائية وهي تلحظ استمرار رفض الناس لبياناتها وتوضيحاتها ، وبعد صدور قرار النيابة العامة وتكذيبه لما ذكرته السلطة من أسباب الوفاة فإن الحكومة تجد نفسها في ورطة كبرى غير مسبوقة وهي ترى المطالبات تزداد بمحاكمة كل من ادلى بتصريحات تعيق كشف الحقيقة وتضلل العدالة كتلك التي صدرت عن مدير عام شرطة ولاية كسلا والجهات الأمنية وصولا إلى والي ولاية كسلا وهذا يجعل الهروب من العقوبة أو التغطية على المجرمين في هذا الوقت أمرا صعبا ان لم يكن مستحيلا خاصة بعد تحول قضية قتيل خشم القربة الى قضية رأي عام وعلى الناشطين جميعا متابعة المسألة بتفاصيلها الدقيقة ونشر اخبارها اولا بأول حتي لايهرب أحد من المحاكمة ولايفلت من العقوبة مهما كبرت مكانته وعلت رتبته وحتي تدرك الحكومة وكل من تورط في هذا العمل المدان أن دم الضحايا – وعلى الاقل المرحوم احمد الخير – لن تروح هدرا وستبقي تطارد المجرمين القتلة.

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