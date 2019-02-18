إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الجيش الإسرائيلي الخليج 365: أصيب 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطيني: “أصيب 9 مواطنين برصاص قوات الاحتلال المعدني شرق جباليا وقد وصفت جراحهم بالمتوسطة “.

وكانت اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا حيث اطلق الجيش الإسرائيلي النار على الشبان الذين كانوا يتواجدون قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من مارس/ آذار 2018، تزامنا مع إحياء ذكرى “يوم الأرض” في مسيرات، وذلك للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هُجروا منها، في عام 1948.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي 244 فلسطينيا وأصيب نحو 26 ألف بجراح مختلفة أثناء مشاركتهم بالمسيرات. سبوتنيك

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