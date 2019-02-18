قطر تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل رسالة الملك سلمان إلى أميرها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت قطر رسميا على التقارير الإعلامية التي قالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري/ كانون الأول.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ، الألمانية، أمس الأحد، إن “قطر لم تتلق دعوة من السعودية لحضور القمة الخليجية”.

وأضاف: “دعينا للمشاركة في القمة الخليجية من قبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وليس من قبل المسؤولين السعوديين، وعادة هذا هو العرف، الدولة المستضيفة هي التي توجه دعوة، لذلك شاركنا في مستوى منخفض”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قال إن “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي تستضيفها المملكة يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري”.

وأشارت الوكالة القطرية، إلى أنه قام بتسليم الرسالة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج خلال استقبال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية له.