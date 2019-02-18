تفاصي عن “محاولة انقلاب” على ترامب… و هكذا نجا الرئيس الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية بحث في 2017 إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور.

وأكد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كان قد حدثت بالفعل “محاولة إنقلابية إدارية” في البيت الأبيض.

وأعلن أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة “إف بي آي” عقب إقالة ترامب جيمس كومي، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين “كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه”.

وأضاف مكابي أنه كان شخصيا “قلقا جدا” بشأن مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.

وتمت “مباحثات حول التعديل 25” من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان “عدم كفاءة” الرئيس لتولي مهامه، بحسب مكابي.

وقال مكابي إن روزنشتاين، الذي كان يشرف على التحقيق الروسي: “طرح هذا الأمر متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون هذه الخطوة”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام عن هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكدها أحد الأطراف المشاركين فيها.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس، وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.

وعلى صعيد آخر، وعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق في الأمر وكشف “من يقول الحقيقة”.

سبوتنيك