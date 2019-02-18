شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بالرغم من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، مايك بانس، الأخيرة حول هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والاقتصادية وقيادتها للعالم خلال موتمر ميونخ للأمن الأخير.

اعتبرت مجلة ” Der Spiegel” الألمانية أن الواقع مختلف كليا، حيث أن لروسيا والصين تأثير كبير على الساحة الدولية من خلال السياسة والاقتصاد.

وعلقت المجلة على تصريحات بنس الأخيرة في مؤتمر ميونخ الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أصبحت أقوى من أي وقت مضى، معتبرا أن أمريكا أصبحت مرة أخرى زعيمة العالم الحر.

وأشارت المجلة إلى أن تصريحات بنس هي تعبر عن الحلم الأمريكي فقط ليس إلا، وبالتالي كأنها تعيش في عالم آخر، وبكلمات أخرى اليوم باتت الولايات المتحدة ليست وحيدة على الساحة الدولية بل هناك دول مثل روسيا والصين .

وبحسب المجلة، فإن العلاقات الأطلسية تعاني من أزمة وجود وهذا ما يؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها في العالم. سبوتنيك

كانت هذه تفاصيل خبر مجلة “شبيغل” تحرم الولايات المتحدة من مكانتها العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.