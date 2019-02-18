الأخبار: طليقة عبد الواحد تثير أزمة في ألمانيا

الخرطوم: باج نيوز

اتهمت إيمان أبو القاسم، طليقة عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، طليقها باختطاف ابنائها وضمهم إلى الصفوف القتالية، وطالبته خلال مداخلة لها في ندوة سياسية تحدث فيها عبد الواحد نور بألمانيا بالمثول أمام الشرطة الألمانية للاحتكام لها ختى تتمكن من استرداد أطفالها.

وبحسب صحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” فإن إيمان سخرت من حديثه عن دولة القانون والتغيير السياسي.

وقالت” إذا كان هنالك تغيير فليبدأه نور أولاً بالأسرة بحقي في أطفالي وحقي في فلذات أكبادي، والتغيير ما ببدأ بالهواء”.

وأكّدت أنّ وجودها من ضمن الحضور بالندوة ليس من أجل الحديث عن حركة تحرير السودان ولا عن منسوبيها، وكشفت عن وجود أطفالها في يد الجيش والذين تتراوح أعمارهما بين”9 ـ 11″ سنة.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز