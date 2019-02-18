الشعبي : لولا تدخلنا سالت الدماء أكثر في الاحتجاجات

أعلن حزب المؤتمر الشعبي عن خط ثالث يتبناه لإحداث تغيير في النظام الحاكم دونما (تسقط بس أو تقعد بس).

وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان إنه لولا تدخل الشعبي لسالت الدماء في الاحتجاجات أكثر من ذلك وبكثير جداً، وأضاف قائلاً : ( في الأزمة الأخيرة نجاحنا كان من خلال الضغط على الحكومة بكف أيدي بعض القوات النظامية عن سفك مزيد من الدماء).

وقال سليمان إن الحزب في مركب الوطن وليس مركب المؤتمر الوطني بحسب صحيفة الانتباهة، وتحفظ في ذات الأثناء في الإفصاح عن بعض نقاط المبادرة التي ينوي الحزب طرحها للخروج من الأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)