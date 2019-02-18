وزير العمل: موظفون يسرقون زمن الدولة باسم الدين

وصم وزير العمل بحر إدريس ابوقردة موظفين بالمؤسسات الحكومية بالتحجج بالصلاة لسرقة زمن الدولة باسم الدين.

بالمقابل دعا والي الشمالية ياسر إلى مقابلة مشكلات الخدمة المدنية بصرامة وشفافية وقيادة حرب شعواء على البيروقراطية السلبية القاتلة.

وقال أبوقردة في ورشة بمروي امس، إن موظفين بالمؤسسات الحكومية ينشغلون بـ “الوتساب” وأضاف ( يجب الالتزام بقيم العمل ومحاربة السلوك السالب مثل الرشوة والغش والمحسوبية)، وانتقد في ذات الأثناء طريقة الموظفين بانشغالهم بالوتساب واستغلالهم السيئ لمواعيد الصلوات، وزاد ( بعضهم يتحججون بالصلاة وسرقة زمن الدولة باسم الدين).

ومن جهته صوب والي الشمالية في الورشة انتقادات حادة للخدمة المدنية، وقال إنها بحاجة إلى معالجات جوهرية عميقة.

وذكر والي الشمالية أن على الموظف العام أن يعي أنه خادم لمن يطالب الخدمة من الجمهور وليس ممتناً عليهم، ورهن في الاتجاه نفسه تجاوز الصعوبات والعقبات الاقتصادية بإصلاحات عاجلة للخدمة المدنية. وأبدى والي الشمالية استياءه من عدم تنفيذ مشروعات كان يجب أن يفتتحها الرئيس البشير منذ شهر يناير الماضي بحسب صحيفة الانتباهة، قائلاً إن الفرق ما بين التوقيع واستلام المقاول للموقع 6 أشهر. وأردف نعاني أشد معاناة من واقع الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)