الحركة الإسلامية يبعد النائب الأول من القيادة

قالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” إن مجلس شورى الحركة الإسلامية أزاح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح من منصبه نائب الأمين العام للحركة الإسلامية في دورة الانعقاد الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي الوقت الذي أبعد مجلس الشورى بكري والمهندس حامد صديق، جدد الثقة في النائبين الآخرين نائب الرئيس السابق حسبو محمد عبد الرحمن، ود. رجاء حسن خليفة، حيث للأمين العام”4″ نواب، واعتمد كلاً من الوزير الأسبق علي كرتي والوالي الأسبق د. احمد الكاروري، نوابًا جدد بعد استحداث منصب جديد ليصبح نواب الأمين العام”5″ نواب