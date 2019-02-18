السودان يشارك في مؤتمر الدفاع بأبوظبي

بدأت أعمال الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية (آيدكس 2019) يوم امس في نسخته الرابعة عشرة بالعاصمة الأماراتية أبوظبي بمشاركة أكثر من ستين دولة، وبتشريف سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
حضر حفل الافتتاح الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع والذي كان قد تلقى دعوة رسمية من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأماراتي .
وعقب مراسم الافتتاح طاف بن عوف على جناح السودان المشارك في الملتقى والذي تنظمه منظومة الصناعات الدفاعية، كما وقف الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع السعودي على المنتجات الدفاعية السودانية مبدياً إعجابه بالمستوى المتطور الذي حققه السودان.
إلى ذلك أوضح اللواء مهندس مستشار دفع الله خميس، رئيس لجنة مشاركة السودان في الملتقى، إن السودان يعرض مائة واربعة وثلاثين منتجاً في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية وخدماتها من خلال مشاركته الرابعة على التوالي .
وثمن دور دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيمها لهذا المحفل الدولي الاستراتيجي، مبينا انهم سيدشنون عددا من المنتجات الجديدة التي تم تصميمها وتطويرها بأيدٍ سودانية خالصة.
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