عناوين الصحف الاقتصادية السودانية الصادرة اليوم 18 فبراير 2019م

عناوين إقتصادية :

رئيس الوزراء: هم الحكومة تشغيل الشباب و”البنوك لو عندها عقبات تورينا”

شركة صينية تبدأ التنقيب عن الذهب بولاية نهر النيل



المركزي: تسليم السيولة لتغذية الصرافات بصورة يومية

النائب الأول يترأس اجتماعاً لمشروعات التنمية والخدمات بالقضارف

ضخ الفئات الجديدة .. محاولة إنهاء الصفوف



خبير اقتصادي : طرح العملة الجديدة لا علاقة له بالتضخم

الراجحي يشرع في زراعة 450 ألف فدان بالشمالية

الخبير الاقتصادي هيثم فتحي في قراءة للواقع الاقتصادي (1-2)

(43) شركة عالمية تشارك في معرض التعدين بالخرطوم

خارطة استثمارية جديدة للخرطوم



“النيل الأبيض”: زيادة تمويل مشروعات الشباب إلى (100) ألف جنيه

رئيس الوزراء يوجه بتوفير دعم مركزي لتمويل مطار الضعين

الصرافات الآلية .. الضخ والسحب بالفئات الجديدة



43 شركة اجنبية تشارك في ملتقى دولي للتعدين في السودان

الصرافات الآلية.. الضخ والسحب بالفئات الجديدة

شُعبة الماشية تنتقد منشور المركزي بشأن حصائل الصادر

ارتفاع طن الأسمنت لـ(7) آلاف جنيه

عَدم صَرف سلفيات اللقيط يُدخل مُزارعين في الربا



وزارة اﻟﻀﻤﺎن : ﺛﺮوات دارﻓﻮر أﻣﻦ ﻏﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮدان .. وليست ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ

ارتفاع جديد في اسعار الأسمنت في السودان

توقعات بتراجع التضخم خلال العام الحالي في السودان

(9.7) مليون دولار من اليابان دعماً للمشروعات المهمة في السودان



الانتباهة: الكشف عن معلومات خطيرة حول الشركة الفلبينية الحائزة على تشغيل الميناء الجنوبي

البنك المركزي يعلن ضخ 200 مليون جنيه في الصرافات الآلية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- شرف الدين : يشيد بجهود وزارة المالية وادارة التخطيط والتنمية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي يؤكد زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الانتاج والانتاجية