شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الأحد، موقعين تابعين لحركة “حماس” شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقعه الرسمي بـ”تويتر”: “قصفت دبابات الجيش موقعيْن تابعين لحماس في شمال قطاع غزة؛ ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت باتجاهه”.

وجاءت إصابة هذا الجندي، وفق بيان سابق للجيش الإسرائيلي، على هامش مظاهرات جديدة لمسيرة “العودة” شمالي قطاع غزة.

وبحسب موقع “رام الله الأخباري” الفلسطيني، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، عن إصابة 15 شخصا جراء القصف بينهم شخص حالته حرجة نتيجة إصابته بالرأس

وأصيب خلال تلك الأحداث، اليوم، 9 متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، وورفع الحصار عن القطاع

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة وأنباء عن إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.