زيسكو يسقط بالتعادل قبل لقاء الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ضمن مباريات الدوري المحلي في زامبيا تعادل منافس الهلال زيسكو اليوم الأحد، سلبيًا مع زاناكو، في مباراة الفريق الثالثة بالدوري الزامبي الممتاز لكرة القدم، ورفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط.

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