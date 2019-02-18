تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * طليقة عبدالواحد تثير أزمة في المانيا وتطالب نور بالمثول أمام الشرطة *المركزي يضخ “200”مليون جنيه في الصرافات الآلية صحيفة التيار *تجارة الحدود بالقضارف .. تحقيق لـــ” التيار ” يكشف المستور *محكمة الإرهاب بالخرطوم تدينُ قائد حركة جنوبية مسلحة بمحاولة الإطاحة بسلفاكير *الصحة : ثلث الفتيات يتعرضن لبتر وتشويه الأعضاء التناسلية *الجزيرة .. محكمة الاستئناف تبرئ أبا من اغتصاب ابنته صحيفة السوداني * وفاة مواطن خلال احتجاجات ببحري والحكومة تتوعد المعارضة * رئيس الوزراء يزور بورتسودان اليوم بشأن قضية الميناء الجنوبي * محكمة جرائم درافور تتسلم ملف قضية بيع “1000”مقاتل لقوات حفتر صحيفة المجهر * البنك المركزي: تسليم “200” مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية * الحكومة تعتزم إعلان سعر تركيزي للقطن خلال الأيام المقبلة صحيفة آخر لحظة * إبعاد النائب الأول من قيادة الحركة الإسلامية * علي الحاج يعود البلاد غداً * ايقاف التصرف في العقارات الحكومية صحيفة الصيحة: *الحكومة : لن نسمح بأي ممارسات سياسية خارج القانون * لجنة برئاسة “معتز” للوقوف على مُلابسات الميناء الجنوبي صحيفة الإنتباهة * معاقبة بنك شهير بمخالفات استيرادالدواء * الداخلية : ظاهرة “تلُثم ” العسكريين للحماية من الاصابة والوقاية * وزير العمل : موظفون يسرقون زمن الدولة باسم الدين صحيفة الدار *وفاة بائع خضار اثناء الاحتجاجات بسوق بحري والشرطة تصدربياناً * القبض على مذيعة شهيرة جداً بعد ضبط مخدرات داخل عربتها * عريس ينهى حياته بعد ثلاثة أيام من عقد عقرآنه *”200″ مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية * محكمة الارهاب تدين أربعة متهمينبإثارة الحرب ضد الدولة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس والفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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