زيادة رسوم الصادر تكبّد شركات الدواجن خسائر فادحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقعت غرفة الدواجن، بإتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، تكبد الشركات العاملة في المجال خسائر فادحة بسبب زيادة رسوم الصادر على قطاع الدواجن.

وقال رئيس الغرفة محمد عباس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، “في الوقت الذي اجتهدت فيه الشركات لفتح أسواق جديدة لصادر المنتجات الحيوانية، إلا أنها تفاجأت بزيادة رسوم الصادر على قطاع الدواجن.

وأوضح إن الشركات السودانية تواجه مصاعب جراء زيادة الرسوم، مبدياً تخوفه من توقف عمليات الصادر وفقدان الأسواق الخارجية بسبب عدم ثبات السياسات.

وقال إن وفداً من الغرفة ناقش مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية قضية زيادة الرسوم علي صادر القطاع، عقب نجاح الشركات في فتح عمليات الصادر الى أكبر الأسواق الجديدة بالمنطقة.

وأوضح أن أبرز الأسواق بالسعودية، والذي يعتبر سوق ضخم ويعمل وفق مواصفات عالية، مشيراً الى توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الجهات الخارجية بتلك الاسواق للتصدير.

وقال رئيس الغرفة، إن القطاع ظل يحقق نجاحات رغم الأوضاع والظروف التي يمر بها الاقتصاد، وأشار الى الارتفاع الكبير لتكلفة الإنتاج جراء الزيادات التي طرأت على العلف وإنعدام الوقود.

وقال إن شعار 2019 “عاماً للصادر” تواجهه العديد من المعوقات والمهددات، وطالب بضرورة التنسيق قبل إتخاذ أي قرار أو إجراءات للصادر والاتفاق على توفير متطلباته.