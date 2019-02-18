تعيين قائدًا لقوة بعثة الأمم المتحدة في السودان

.ونقلت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا أن غوتيريس عين الجنرال محاري زودي خلفاً لغبري ماريام أدهانا.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديده ولاية “يونيسفا” في أبيي لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 أبريل 2019.
وحذر من أن هذا التمديد سيكون الأخير مالم يحرز السودان وجنوب السودان تقدماً ملموساً في ترسيم الحدود.
وتأسست قوة “يونيسفا” في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في “أبيي”.
وينتشر 500 4 جندي اثيوبي في الميدان لدعم جهود القوة الأمنية المؤقتة لضمان السلام والأمن في البلدة.
يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 2005.
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